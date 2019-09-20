Варшава, 20 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Как сообщил глава кабинета президента ПольшиКшиштоф Щерский, перед заседанием Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября состоится встреча президента ПольшиАнджея Дуды с президентом СШАДональдом Трампом. Об этом сообщает «Польское радио».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как особо подчеркнул глава кабинета, встреча состоится по инициативе президента США и будет полноформатной. На встрече польский президент собирается просить у Трампа увеличения численности американского воинского контингента в Польше.

«Президент является принимающей стороной этой встречи. Она будет иметь полноценный характер, включая как закрытые переговоры с глазу на глаз, так и переговоры делегаций. Польшу, в частности, представят главы МИД и минобороны Яцек Чапутович и Мариуш Блащак. Мы также ожидаем подписания декларации касательно увеличенного присутствия в Польше американских войск, которая должна была быть подписана в ходе несостоявшегося визита американского президента в Польшу», — заявил Щерский.

В Польше надеялись провести встречу Дуды с Трампом 1 сентября в Варшаве, во время мероприятий, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны. Но президент США не приехал, сославшись на необходимость находиться в стране во время урагана «Дориан», который надвигался на Флориду. Вместо Трампа в польских пропагандистских акциях принял участие вице-президент Майк Пенс.