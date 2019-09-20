Москва, 20 сентября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Безопасность всех регионов России обеспечена на должном уровне, заявил 20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», — сказал Песков, комментируя заявления США о плане по преодолению системы ПВО в Калининграде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у НАТО есть план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области, который альянс использует в том случае, если это «потребуется».

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что Калининградская область надежно защищена от любых агрессивных «планов», которые разрабатываются Пентагоном.

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