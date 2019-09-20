Санкт-Петербург, 20 сентября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. С 1 октября в Петербурге окажутся вне закона 44 хостела на 770 номеров. Это произойдет в связи с изменениями в законодательстве, запрещающими размещение гостиничных объектов в жилых домах, и отсутствием технических возможностей для перевода занимаемых хостелами жилых помещений в статус нежилых.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Санкт-Петербурге

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Как сообщили 20 сентября в аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Маркова, со времени принятия соответствующего закона 18 принадлежащих городу нежилых помещений были переданы под создание хостелов по договорам аренды. Арендаторы обязаны открыть в них хостелы в течение года. До конца года состоятся торги еще по четырем адресам для создания хостелов.

«Проработайте дополнительно существующий перечень адресов под хостелы с тем, чтобы затраты инвесторов были минимальными. Подбирайте качественные помещения, оказывайте помощь во взаимодействии с городскими ресурсоснабжающими организациями», — поручил вице-губернатор Марков чиновникам городских ведомств.

Тем временем идет работа по содействию в переводе жилого помещения в нежилое по 308 средствам размещения общей вместительностью в три тысячи номеров.

Как отмечают в Смольном, на сентябрь 2019 года в Петербурге работают 1467 коллективных средств размещения, в том числе, 27 пятизвёздочных, 111 четырехзвездочных, 350 трехзвездочных, 103 двухзвездочных отеля, 22 объекта с одной звездой и 854 объекта без звезд — это хостелы, мини-отели и апарт-отели.

Как сообщало ИА REGNUM, множество хостелов и малых отелей в городе на Неве располагаются в жилом фонде центра, а памятники архитектуры перевести в нежилой фонд зачастую невозможно по закону о сохранении культурного наследия.

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Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс (так называемый «закон Хованской»), запрещающие размещение хостелов в многоквартирных жилых домах. С 1 октября 2019 года, в жилых помещениях не допускается размещение гостиниц. Кроме этого, запрещается использовать жилое помещение в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг. Закон был принят Государственной думой 4 апреля и одобрен Советом Федерации 10 апреля 2019 года.