Москва, 20 сентября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Заявления представителей Пентагона о прорыве российской воздушной обороны — безответственные угрозы, которые преследуют всего лишь определённый эффект в информационном пространстве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

«Мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные», — заявила Захарова.

По её мнению, такие заявления могут быть связаны с электоральным циклом в США, однако симптоматично, что ради сиюминутных политических выгод в США идут на рисковые заявления, которые могут пошатнуть мировую безопасность и стабильность.

«Дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их назначают или избирают, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую они представляют», — добавила дипломат.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у НАТО есть план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области, который блок НАТО использует в случае, если это «потребуется».