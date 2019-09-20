Симферополь, 20 сентября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В связи с переизбранием главы Крыма правительство республики ушло в отставку. Решение принято 20 сентября на заседании Совета министров РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

До переназначения республиканские чиновники будут занимать свои должности с приставкой «и. о.». Новый кабинет министров будет сформирован главой республики. Вице-премьеров и министров экологии и курортов будет согласовывать Госсовет Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике после выборов лишь частично обновят структуры исполнительной власти.

Об этом: В Крыму не хотят полностью обновлять исполнительную власть