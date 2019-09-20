Раду призвали легализовать казино и добычу янтаря, чтобы наполнить бюджет
Киев, 20 сентября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины может расти на 5−7% в год. Об этом 20 сентября с трибуны Верховной рады заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Она сообщила, что доходная часть бюджета составит $43 млрд 843 млн. При этом Маркарова отметила, что депутаты могут повысить доходную часть бюджета, если примут президентские законопроекты о легализации игрального бизнеса и добычи янтаря.
Она сообщила, что бюджет 2020 года «базируется на макроэкономическом прогнозе, который был принят ещё в мае 2019 года».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в сентябре правительство представит программу деятельности Кабмина, которая должна быть учтена между первым и вторым чтением голосования за бюджет. По его словам, проект бюджета должен быть доработан до 2 ноября. 15 сентября проект бюджета внесен на рассмотрение Рады. В документе средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн., минимальная зарплата повысится до 4723 гривен (191 долл).