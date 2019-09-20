Киев, 20 сентября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины может расти на 5−7% в год. Об этом 20 сентября с трибуны Верховной рады заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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«Мы задекларировали амбициозную цель — рост в 5−7% ежегодно. Это очень амбициозная цель и она достигаемая. Это самый правильный способ борьбы с бедностью… В этом бюджете вы увидите рост (финансирования — ред.) по всем важным для украинцев сферам… Этот документ сбалансирован, он реалистичен», — сказала Маркарова.

Она сообщила, что доходная часть бюджета составит $43 млрд 843 млн. При этом Маркарова отметила, что депутаты могут повысить доходную часть бюджета, если примут президентские законопроекты о легализации игрального бизнеса и добычи янтаря.

«Доход данного бюджета составляет 1 трлн 79 млрд грн. Важно, что впервые мы не подаем под этот законопроект изменения в Налоговый кодекс… Ряд законопроектов мы будем подавать в Верховную раду, которые президент определил как приоритетные — и о легализации игрального бизнеса, и о легализации добычи янтаря. Если они будут поддержаны вами ко второму чтению, будет дополнительный ресурс в дополнение к тому, что уже заложен. Его вы сможете распределить на охрану здоровья, образование и другие социальные сферы», — пояснила Маркарова.

Она сообщила, что бюджет 2020 года «базируется на макроэкономическом прогнозе, который был принят ещё в мае 2019 года».

«Пересмотр этого макропрогноза, который Бюджетный кодекс позволяет сделать между первым и вторым чтениями, у нас ещё впереди. Сегодня бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и тех макроэкономических показателях и социальных стандартах, которые заложены и утверждены еще предыдущим Кабмином», — предупредила Маркарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в сентябре правительство представит программу деятельности Кабмина, которая должна быть учтена между первым и вторым чтением голосования за бюджет. По его словам, проект бюджета должен быть доработан до 2 ноября. 15 сентября проект бюджета внесен на рассмотрение Рады. В документе средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн., минимальная зарплата повысится до 4723 гривен (191 долл).