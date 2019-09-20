Ижевск, 20 сентября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. В рамках рабочей поездки в Удмуртскую республику президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с перспективной моделью управления электросетевым комплексом, которая в дальнейшем будет использована и в других регионах РФ. В Удмуртии всего за год были внедрены технологические решения на базе отечественных программных продуктов, позволившие существенно повысить надёжность и эффективность электроснабжения. А объединение региональных электросетевых активов на базе «Россетей» принесло пользу при реализации социально значимых проектов на территории региона.

Россети Президент РФ Владимир Путин, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский (слева), глава Удмуртии Александр Бречалов (в центре)

Презентацию для главы государства провел генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Как отметил в докладе Павел Ливинский, за счёт объединения активов в 2018—2020 годах консолидированный региональный бюджет суммарно получит 3,5 млрд рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%. «Но главное, что существенные улучшения получает потребитель — средние продолжительность и частота перерывов в электроснабжении сокращаются, по сути, в два раза, а время для новых технологических подключений — в 1,5 раза, с 90 до 60 дней», — подчеркнул глава «Россетей».

Россети Презентация модели развития компании «Россети» для президента РФ Владимира Путина

Отдельно Павел Ливинский рассказал о цифровой трансформации компании, продемонстрировав преимущества интеллектуального оперативно-технологического управления на примере Ижевского городского диспетчерского пункта, об открытии которого ранее сообщало ИА REGNUM.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул эффективность сотрудничества с компанией «Россети». «На вырученные средства от продажи электросетей, порядка 3,3 млрд рублей, в Ижевске и Воткинске идет ремонт и реконструкция объектов социальной сферы. Столица Удмуртии стала «светлее» за счет интеграции дорожно-уличного освещения. Средства от продажи муниципальных электросетевых активов направлены на реализацию регионального проекта «Большой ремонт». Ближайшие планы: ремонт в 251 школе республики, в 253 детских садах, в 217 медицинских объектах, в 54 домах культуры, в 6 объектах социальной сферы, в 7 спортивных объектах, 5 библиотеках, 3 ветеринарных учреждениях, кроме того будут вложения средств по ряду направлений. Отмечу, что в Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, которым для развития нужно много мощностей и цифровой подход к управлению. Эффективная работа «Россетей» позволяет обеспечить военные заводы по всей республике электроснабжением», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Владимир Путин, ознакомившись с представленными проектами, одобрил инициативу группы компаний «Россети» о масштабировании целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах РФ, включающей создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. Президент России также положительно оценил синергетические эффекты от внедрения целевой модели управления электросетями регионов до 2030 года.