Калуга, 20 сентября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Первый в стране пробег автолавок потребительской кооперации стартовал 20 сентября в Калуге в рамках международного форума «Хлеб, ты — мир». Маршрут пробега «магазинов на колёсах»: Калуга — Медынь — Боровск — парк «Этномир». На каждой остановке автолавки будут вести торговлю для населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации организаторов форума.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге стартовал пробег автолавок потребкооперации

Цель пробега автолавок — демонстрация применения специализированного транспорта для обслуживания населения в ходе организация мобильной торговли, заготовительной деятельности и доставки товаров. В мероприятии принимают участие представители девяти региональных потребсоюзов: Калужского, Смоленского, Ульяновского, Башпотребсоюза и Татпотребсоюза, а также студенческого объединения Центросоюза России. В пробеге участвуют только действующие автолавки, оснащенные ассортиментом товаров региональных брендов. По мнению министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова, для сельских жителей автолавка является мостиком, который соединяет центральные усадьбы и районные центры с далеким населенными пунктами.

В настоящее время в Калужской области в ежедневной работе 36 автолавок, которые обслуживают более 550 населенных пунктов.