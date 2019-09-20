Ярославль, 20 сентября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. 10 жителей Ярославской области стали жертвами нового вида электронного мошенничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Преступления совершены 18 и 19 сентября. Все пострадавшие потеряли денежные средства, списанные преступниками с банковских карт одного и того же кредитного учреждения. Среди потерпевших два сотрудника этого же банка.

УМВД по ЯО Звонок по телефону

«По телефону всем им поступал телефонный звонок с номера 8(495)008−59−94 от неизвестного лица, представившегося сотрудником банка. Далее позвонивший, называл клиента по имени-отчеству и предлагал оформить кредитную карту с повышенным лимитом, установить повышенный «кэшбек» от магазинов-партнеров или увеличить процент по вкладу. В ходе беседы их убеждали назвать реквизиты банковской карты и секретные смс-коды. После чего злоумышленники получали доступ к денежным средствам на карте клиента, в т. ч. кредитным», — рассказали ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

Суммы ущерба составили от 27 до 630 тысяч рублей. Все заявители достаточно молодого возраста и разной профессиональной принадлежности. Номер телефона, скорее всего, фальшивый.

«Одной из версий о возможной причине совершения подобных преступлений рассматривается «утечка» базы данных клиентов данного кредитно-финансового учреждения», — говорят в УМВД.

По части эпизодов возбуждены уголовные дела, по остальным проводятся проверки.