Киев, 20 сентября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Приватизация на Украине ранее была провалена в первую очередь из-за вмешательства в этот процесс политиков, считает нынешний премьер-министр страны Алексей Гончарук.

President.gov.ua Алексей Гончарук

Свое мнение Гончарук выразил сегодня, 20 сентября, представляя нового руководителя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук заявил, что при предыдущей власти в работу государственных органов очень часто вмешивались политики «в плохом смысле этого слова».

«Различные группы влияния, заинтересованные в том, чтобы предприятия продолжали оставаться в государственной собственности с одной стороны, а с другой — разворовывались. То есть, на каждом предприятии как «присоски» сидят свои группы влияния, кланы, но все это должно уйти в прошлое», — поручил он.

Премьер дал новому главе Фонда «пару недель» для того, чтобы «разобраться с ситуацией» в ведомстве.

«Поговорить с людьми, посмотреть, кто есть кто, повычищать всех «товарищей», которые обслуживают не интересы государства, а какие-то отдельные группы влияния, усилить и поддержать профессиональных и честных людей. Очень надеюсь, что вы создадите здесь сильную команду», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 19 сентября, Верховная рада Украины поддержала назначение Дмитрия Сенниченко на должность руководителя Фонда государственного имущества. За соответствующее решение проголосовало 238 депутатов при 226 необходимых.

Ранее президент Владимир Зеленский дал «четкий сигнал» на ускорение процессовприватизации. Согласно его распоряжению, первые крупные активы на Украине должны быть проданы к апрелю следующего года.

Предыдущие власти Украины также декларировали готовность к т.н. «большой приватизации», однако в итоге не продали ни одного актива из-за постоянных судебных тяжб и бюрократических проволочек.