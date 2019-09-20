Санкт-Петербург, 20 сентября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Масштабная трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», посвященная подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, откроется в Петербурге для посетителей 21 сентября на территории культурного пространства «Севкабель Порт». Об этом сообщили ИА REGNUM, создатели уникального творческого объекта из команды «Невский баталист».

Дарья Драй ИА REGNUM Работа над созданием панорамы

Напомним, в восьми залах на площади 2000 кв. метров воссоздана обстановка событий войны — как на фронте, так и в тылу.

Среди воссозданных баталистами эпизодов — белорусская деревня в 1941 году, Лужский рубеж под Ленинградом, мастерские тульского завода, бой во время Сталинградской битвы, схватка горных стрелков в боях за Кавказ, форсирование Днепра, освобождение Европы, взятие рейхстага в 1945 году.

«В каждом эпизоде трехмерной панорамы посетитель оказывается внутри исторического события со своим сюжетом и героями», — подчеркивают создатели панорамы.

Все эпизоды воссозданы по архивным документам и воспоминаниям участников, скульптуры панорамы зачастую представляют реально живших людей. В оформлении экспозиции использованы подлинные предметы военного времени, в том числе обезвреженное оружие, найденное в местах боев Великой Отечественной войны. Для панорамы были созданы макеты самолетов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину.

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Автор трехмерных панорам и диорам — Дмитрий Поштаренко, создавший с командой «Невский баталист» уже 14 экспозиций о войне, в РФ и Белоруссии.

Новый проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Смотрите ФОТОРЕПОРТАЖ ИА REGNUM: «Дорога через войну»: в Петербурге готовят к открытию 3D-панораму о подвиге