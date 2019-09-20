Москва, 20 сентября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Аналитический «срез» высокооплачиваемых вакансий федеральной базы «Работа в России» демонстрирует важную проблему. На российском рынке труда особо и нечем гордиться в плане привлекательных официальных окладов даже в динамично развивающихся субъектах РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя данные о высокооплачиваемой работе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Получать за трудную квалифицированную физическую работу на северных территориях страны всего 80 тыс. рублей крайне унизительно, не совсем понятно, как доходы и расходы семей могут балансировать с такими невысокими «белыми» доходами граждан.

Перед публикацией данных Роструду следовало бы хорошо подумать. Ведь возникает вопрос как же тогда выживают люди в экономически депрессивных регионах страны. Неутешительные выводы на поверхности.

Доходы граждан в долларовом эквиваленте рухнули в два раза. Владельцы бизнеса, включая государство, по-прежнему до последней капли выжимают из нанятых трудовых ресурсов все, чтобы получить высокий маржинальный доход, сохранив прибыль на докризисных показателях.

Но зарплаты работников остались на уровнях 2012−20 213 гг. в рублёвом эквиваленте. Удручает разгул «серых» зарплат в конвертах. Это триллионы рублей.

Низкие зарплаты, непрозрачность в их начислении и зачастую скотское отношение к наемному персоналу работодателей в России привело к тому, что к нам даже белорусы перестали приезжать на заработки.

Страну наводнили работники с очень низким уровнем человеческого капитала из стран Азии и видно, как быстро разрастаются их семьи по всей России. Но это уже другая тема», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роструда, наибольшее число вакансий с заработной платой более 80 тыс. рублей предлагается в Москве (8 тыс. вакансий) и Красноярском крае (свыше 7 тыс. предложений о работе).

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