Инчхон, Южная Корея, 20 сентября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines запустит чартерный рейс в Бангладеш. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

(сс) lasta29 Самолет авиакомпании Asiana Airlines

По их словам, новый маршрут Инчхон — Дакка будет осуществляться 276-местным самолетом Airbus A330 один раз в неделю (по пятницам) с 15 ноября. Обратный рейс будет выполняться авиакомпанией по субботам.

Известно, что в 2020 компания планирует увеличить число рейсов до двух-трех раз в неделю.

Представители компании надеяться, что прямые рейсы поспособствуют притоку медицинских туристов в Южную Корею, так как ежегодно более 30 тысяч бангладешцев посещают Сингапур и Индию, чтобы поправить своё здоровье.