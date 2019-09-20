Москва, 20 сентября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию. Как сообщил 20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящее время идёт подготовка к визиту главы Боливарианской Республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Визит готовится», — уточнил официальный представитель Кремля.

По данным источника ТАСС, близкого к организации визита, Мадуро приедет в Россию уже в скором времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня о намерении президента Венесуэлы Николаса Мадуро в скором времени приехать в Россию сообщило министерство иностранных дел страны. Отмечалось, что глава Боливарианской Республики готовится подписать «новые соглашения во благо народа».

В июне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что вопрос визита Мадуро в Россию Мадуро не снят с повестки дня, однако конкретных договоренностей сторон на сегодняшний день нет.