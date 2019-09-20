Ереван, 20 сентября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Поздравление по случаю Дня независимости Армении направил президенту республики Армену Саркисяну президент России Владимир Путин, 20 сентября сообщает пресс-служба президента Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Уважаемы Армен Варданович, я рад поздравить вас с Днем независимости Республики Армения. Отношения между нашими странами основаны на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного доверия. Дальнейшее развитие союзнических отношений, а также эффективное сотрудничество в различных областях в полной мере отвечают интересам народов Армении и России и соответствуют укреплению региональной безопасности и стабильности. Желаю вам крепкого здоровья и успехов, мира и благополучия вашим соотечественникам», — написал президент России.

Напомним, 11 сентября посол России в Армении Сергей Копыркин подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит республику.

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