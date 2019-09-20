Москва, 20 сентября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Летом 2019 года в Москве было оформлено 4 тыс. 997 резидентных парковочных разрешений. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Резидентные разрешения позволяют автомобилистам бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Владельцы авто также могут внести годовую резидентную плату в размере 3 тысяч рублей для круглосуточной парковки.

В АМПП отметили, что заявку на получение резидентного разрешения можно подать через официальный портал мэра Москвы и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Летом 3,5 из 5 тысяч заявок были поданы через МФЦ, остальные — через интернет-портал.

Больше всего таких разрешений было оформлено в Пресненском районе — 450, а также в Хамовниках (374) и в Тверском районе (216).