Москва, 20 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. В июне — августе 2019 года Мосгосстройнадзор проверил 260 объектов капстроительства на предмет качества укладки бетонной смеси и ухода за монолитными бетонными конструкциями при повышенных положительных температурах и выявил нарушения. Соответствующее сообщение 20 сентября опубликовано на сайте мэра Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка домов

Всего сотрудники ведомства выявили 93 нарушения на 78 объектах. В основном они связаны с невыполнением мероприятий по предотвращению усадочных трещин и отсутствием контроля за процессом укладки бетонной смеси в основание конструкций, что приводит к недостаточному сцеплению поверхностей. На некоторых объектах отсутствовал проект производства работ на ведение монолитных работ.

Еще одной общей ошибкой стало несвоевременное ведение журнала бетонных работ с фиксацией результатов входного и приемочного контроля.

По всем фактам нарушений на заказчиков и подрядчиков было выписано 86 предписаний с конкретными сроками устранения нарушений, оформлено 78 протоколов об административных правонарушениях на сумму штрафов 8 миллионов 620 тысяч рублей.

Нарушения уже устранены.