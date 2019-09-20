Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, 20 сентября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. На Ямале перед судом предстанет гражданин, совершивший насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Детское насилие

По данным следствия, в одном из поселков Надымского района с 2009 по 2018 год 50-летний мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности пяти девочек, среди которых были малолетние. Установлены и доказаны девять эпизодов его насилия над детьми.

Кроме того, обвиняемый поддерживал приятельские отношения с родителями потерпевших, которые доверяли ему своих детей и оставляли с ним наедине. На правах друга семьи он дарил девочкам подарки на праздники, угощал их сладостями, заходил в гости, когда родителей не было дома. Всех потерпевших он знал с момента их рождения. Факты насилия были выявлены педагогом поселковой школы, которой о действиях обвиняемого рассказала одна из потерпевших.

По выявленным фактам против мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.