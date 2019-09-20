Калуга, 20 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В Калужской области стартовала осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности, которая продлится до 18 декабря. Продолжительность интерактивных занятий — 45 минут. 450 эфиров будут идти ежедневно по будням. Впервые для старшеклассников и студентов ВУЗов и СУЗов на онлайн-уроках будут озвучены темы по основам инвестирования, вложений в ценные бумаги и использованию различных финансовых инструментов. Занятия будут приурочены к Международной неделе инвесторов (World Investor Week — 2019) на территории Российской Федерации. Об этом 20 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

Фото пресс-службы Отделения Банка России в Калуге Здание Отделения Банка России в Калуге

Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу» реализуется Банком России уже третий год, включает весеннюю и осеннюю сессии и позволяет учащимся из любой точки России получить равный доступ к знаниям в области личных финансов, страхования, безопасного использования финансовых инструментов. Слушатели могут задать вопрос и сразу же узнать ответ на него. «Полученные знания не только помогут сориентироваться в понятиях современной рыночной экономики и финансов, но и станут хорошим фундаментом для сдачи экзаменов. По отзывам учителей мы видим, что для старшеклассников онлайн-уроки — это новый интересный формат. Особенные эмоции и чувства у слушателей вызывают комментарии лектора к их ответам на вопросы и задания», — сказала Лариса Захарова.

Калужская область вошла в число регионов с охватом школ около 40% и стала пятой в рейтинге лидеров финансового онлайн-просвещения среди регионов ЦФО по числу прослушанных уроков. В весенней сессии в 2019 году приняли участие 138 школ из Калуги, Обнинска и районов Калужской области, 10 региональных СУЗов и три интернатных учреждения. Только за весеннюю сессию онлайн-уроки финграмоты собрали более 1,2 миллиона просмотров и объединили свыше 11,5 тысяч школ России.