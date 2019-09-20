Ярославль, 20 сентября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. В Ярославле прошла дегустация нового школьного меню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Новое меню в школах города действует с 1 сентября. Дегустация прошла в школе № 21 Фрунзенского района города. Попробовать блюда пришли родители двух районов Ярославля — Фрунзенского и Красноперекопского.

City-yaroslavl.ru Дегустация питания

«На выбор были представлены три блюда: запеканка со сгущёнкой, пюре с котлетой и макароны с мясом. В этом учебном году в меню появились новинки — творожный пудинг, овощное рагу, рыбная котлета, бутерброды с сельдью и напиток цикорий. В новом меню сократили количество блюд из гречи и риса, которые являются самыми нелюбимыми у школьников. Внести изменения решено было после проведенного анкетирования учеников и родителей», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Новое меню представлено поставщиком мэрии — «комбинатом социального питания» и согласовано с Роспотребнадзором. И продукты, и готовое школьное питание проходит обязательную проверку контролирующих структур. Как сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя ярославского управления Россельхознадзора Фидус Зайдуллин, из 20 проб, взятых в столовых больниц, интернатов, детских садов и школ, в двух было выявлено сухое молоко, в одной — растительные жиры.

«Продукцию, содержащую сухое молоко и растительные жиры, не запрещено продавать, но производитель должен указать в маркировке то, что продукт их содержит. В противном случае — это фальсификат. В договорах обязательно должна быть прописана недопустимость наличия растительных жиров и сухого молока. В документе необходимо также прописать ответственность за нарушение этого пункта», — пояснил Фидус Зайдуллин.

Как говорят поставщики школьного питания, в обновленном меню сохранены все необходимые ингредиенты, чтобы ребенок получал полноценный набор питательных веществ.