Стамбул, Турция, 20 сентября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Турецкие эксперты рассмотрят предложение от российской стороны о приобретении самолетов. Об этом 20 сентября в интервью CNN Turk рассказал начальник Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Представитель турецкого военно-промышленного комплекса сообщил, что демонстрация продукции пройдет на фестивале Teknofest в Стамбуле, и от России поступило предложение о поставках.

«Нужно эти предложения изучить», — сказал Исмаил Демир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что с их стороны Турции направлено предложение приобрести самолёты МС-21 и Superjet 100, которые компания представила на фестивале Teknofest.