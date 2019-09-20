Смоленск, 20 сентября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Мэрия Смоленска назвала дату начала отопительного сезона, но пока — предположительно. Подавать теплоноситель в социальные учреждения планируют с 25 сентября, сообщила пресс-служба администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Как уточнили в мэрии, проект распоряжения о старте отопительного сезона с 25 сентября за подписью мэра Андрея Борисова уже подготовлен. Но объявят о старте лишь после завершения планового ремонта теплосетей — как заверили городские власти, «теплоснабжающие и коммунальные предприятия города вошли в завершающую стадию подготовки к работе в осенне-зимний период».

Первыми тепло начнут получать детские сады, школы, больницы, затем на очереди — другие учреждения и жилые дома.

В мэрии отметили, что начать отопительный сезон в этом году планируется на неделю раньше, чем в 2018 и 2017 годах. Причем власти решили не ждать, когда в течение пяти дней среднесуточная температура должна держаться на отметке ниже +8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС по региону предупредило о резком похолодании в Смоленской области, вплоть до заморозков, 20−21 сентября.