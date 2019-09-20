Киев, 20 сентября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» начала импорт электроэнергии из Белоруссии и ее продажу на украинском рынке.

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Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закупки в Белоруссии «Нафтогаз» объясняет тем, что компания «использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях». В заявлении отмечается, что первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке.

«Мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с «Белэнерго»», — заявил директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июля 2019 года на Украине заработал новый рынок электроэнергии, основанный на европейской модели.

19 сентября Верховная рада Украины разрешила импорт электроэнергии из Белоруссии и России по двусторонним договорам. За соответствующие изменения в закон о рынке электроэнергии проголосовали 265 народных депутатов при 226 необходимых.

Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус в комментарии «Лиге» объяснил, что такое решение принято, чтобы увеличить конкуренцию на рынке.

«Каждый промышленный потребитель будет иметь больше выбора: покупать по двусторонним договорам, на рынке «на сутки вперед» или на «внутрисуточном рынке». Я даже не знаю, кто, где и как будет покупать, но наличие выбора для покупателя/потребителя — это правильно», — отметил он.

По подсчетам Геруса, в перспективе импортные объемы из Белоруссии могут составить 200−500 мВт.

Согласно официальным данным, обнародованным в августе, за первый месяц работы нового рынка Украина импортировала 274,62 млн кВт∙ч электроэнергии — 151 млн кВт∙ч из Словакии, 19,94 млн кВт∙ч — из Венгрии, 103,58 млн кВт∙ч — из Белоруссии. Суммарный экспорт электроэнергии с Украины за этот же период составил 491,76 млн кВт∙ч.