Берлин, 20 сентября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал изменение климата «центральным вызовом нашего времени». Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter 20 сентября.

Www.auswaertiges-amt.de Хайко Маас

«Изменение климата давно стало реальным и оказывающим глобальное влияние. Мы только тогда сможем замедлить его, когда будем работать совместно на международном уровне. Мы поставили его во главе повестки Генеральной Ассамблеи ООН на будущей неделе», — написал Маас.

К публикации добавлено фото Мааса из его поездки в канадское заполярье с подписью:

«Изменение климата — центральный вызов нашего времени».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября движение Fridays for Future совместно с другими организациями по всему миру проводит глобальную климатическую забастовку. В этот день правительство Германии должно объявить о повышении цен на топливо в рамках пакета мер «по спасению климата».

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