Москва, 20 сентября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Претензии стран Прибалтики к России по поводу «советской оккупации» не имеют никаких юридических оснований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Мы не приемлем само понятие «советской оккупации», через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения», — заявила Захарова.

«Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии», — подчеркнула она.

17 сентября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Дзинтарс Расначс в совместном обращении обратили внимание на сохраняющуюся возможность потребовать возмещение ущерба за «советскую оккупацию» от России как «правопреемника Советского Союза».