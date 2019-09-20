Москва, 20 сентября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. США усугубляют политическую напряжённость в водах близ Персидского залива. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы исходим из того, что все меры, которые предпринимаются в этом регионе, должны иметь главную цель— — стабилизацию ситуации», — заявила Захарова.

По её словам, политика США и их поддерживающих их государств приводит к прямо противоположному результату.

«Никакой дополнительной стабильности или стабилизации ситуации не происходит, кроме дестабилизации», — констатировала она, подчеркнув, что все меры, предпринимаемые в этом регионе, должны иметь должное правовое обоснование.

Напомним, что США создали международную коалицию для патрулирования вод близ Ирана и Йемена после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали в территориальных водах республики британский танкер Stena Impero.