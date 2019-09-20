В Перми сносят аварийные дома
Пермь, 20 сентября, 2019, 12:53 — ИА Регнум. В Перми на ул. Подгорной снесли два аварийных дома. На очереди еще одно здание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ветхое жилье
Три дома уже расселены, 82 жителя получили новые квартиры.
Стоит отметить, за два года (2019−2020 годы) в краевой столице планируют расселить 139 домов. Свои жилищные условия улучшат 3126 человек.
Уже снесли десять зданий, еще шесть подготовлено к сносу.