Пермь, 20 сентября, 2019, 12:53 — ИА Регнум. В Перми на ул. Подгорной снесли два аварийных дома. На очереди еще одно здание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

Три дома уже расселены, 82 жителя получили новые квартиры.

Стоит отметить, за два года (2019−2020 годы) в краевой столице планируют расселить 139 домов. Свои жилищные условия улучшат 3126 человек.

Уже снесли десять зданий, еще шесть подготовлено к сносу.