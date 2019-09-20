Санкт-Петербург, 20 сентября, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Кандидатуры вице-губернаторов, внесенные на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга губернатором Александром Бегловым, будут рассмотрены на очередном заседании городского парламента 25 сентября. Об этом сообщил 20 сентября спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, 19 сентября губернатор Беглов внес кандидатуры десяти вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Все они работали в этих должностях на момент избрания нового губернатора.

По словам Макарова, все кандидаты в вице-губернаторы хорошо известны в Санкт-Петербурге.

«Они проявили себя в реальных делах, работая в команде губернатора города. Каждый из кандидатов продемонстрировал грамотное руководство и готовность участвовать в единой работе на общий результат», — считает спикер Заксобрания.

По его мнению, депутаты окажут поддержку предложенным Бегловым кандидатам.

«Мы продолжим традицию конструктивного взаимодействия исполнительной и законодательной власти на благо жителей Санкт-Петербурга», — пообещал Вячеслав Макаров.