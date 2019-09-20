Ярославль, 20 сентября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Заволжский районный суд признал ярославского адвоката, экс-депутата муниципалитета и экс-лидера регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Зубкова виновным в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в Заволжском районном суде. По версии следствия, Зубков решил взыскать с бывшего подзащитного 2 миллиона 500 тысяч рублей и обратился в суд, где представил в обоснование исковых требований несколько подложных документов. Уголовное дело в отношении адвоката было возбуждено в 2017 году, суд начался 1 апреля 2019 года. Свою вину Владимир Зубков не признавал. Свое отношение к приговору он определил в социальных сетях прямо в момент его оглашения.

City-yaroslavl.ru Владимир Зубков (справа)

«Уважаемые коллеги и просто знакомые, и друзья. Оправдательного приговора не будет. Вопрос наказания только. Полагаю даст реально, с учётом ранее допущенных нарушений и предвзятости. Вину свою не признаю, каких-либо преступлений не совершал. В открытом доступе выкладываю материалы уголовного дела. Полагая, любой адвокат сможет убедиться в необоснованности и незаконности обвинения и приговора. Прошу помощи у адвокатского сообщества», — написал Владимир Зубков на своей странице в Facebook.

35 томов уголовного дела действительно выложены в социальной сети. Заволжский районный суд приговорил Владимира Зубкова к 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, наложен запрет на адвокатскую деятельность в течение 2,5 лет. Как сообщили в пресс-службе суда, гражданских исков по делу не было. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Защита Зубкова сообщила о намерении обжаловать вынесенный приговор.