Минск, 20 сентября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков. Об этом ИА REGNUM 20 сентября сообщили в пресс-службе компании.

Пресс-служба компании Wargaming Стратегия Steel Division II

Теперь пользователи Wargaming Game Center могут приобрести стратегию в реальном времени Steel Division II от французской компании Eugen Systems. Релиз этой игры про наступательную операцию «Багратион» Великой Отечественной войны состоялся 20 июня 2019 года. В ближайшее время в лаунчере Wargaming также появится игра Partisans 1941.

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О том, что Wargaming намерена запустить собственный магазин по продаже видеоигр стало известно 9 сентября 2019 года. Тогда в компании сообщили, что в лаунчере появятся близкие ей «по духу» игры сторонних разработчиков.