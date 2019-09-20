Москва, 20 сентября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Наиболее востребованным среди жителей России интернет-сервисом является получение госуслуг онлайн (35%). Такие данные представил Институт развития интернета совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ).

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На втором месте — сервисы онлайн-продажи и доставки лекарств (29%). Количество заказов в интернет-аптеках за год выросло на 78%. На третьем месте — бесплатные обучающие онлайн-курсы, дистанционное обучение (26%).

Кроме того, у граждан РФ пользуются популярностью интернет-сервисы для граждан с ограниченными возможностями (23%), онлайн-доступ к электронной медицинской карте пациента (по 21%), телемедицина (20%).

Наименее важен для интернет-пользователей поиск правовой информации (17%), нотариальные услуги (9%), маркетплейсы для самозанятых (6%).

Онлайн-опрос проведено 9−18 сентября 2019 года. Опрошены 1200 граждан РФ. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Левада-центра», наибольшей популярностью у жителей России среди интернет-услуг пользуется услуга «мобильный банк», ей пользуются 46%.

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