Москва, 20 сентября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. С января по август 2019 года в Москве зарегистрировано 57 393 договора ипотечного жилищного кредитования. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость. Многоэтажные дома. Строительство

Показатель за январь-август 2019 года на 5% выше результата аналогичного периода 2018 года (54 828 ипотек) и на 5,5% превышает количество зарегистрированных за весь 2017 год ипотек (54 402).

В августе в Москве оформили 7 006 договоров ипотечного кредитования, что ниже аналогичного показателя за июль на 13%.

В годовом выражении количество договоров уменьшилось на 15%, в августе 2018 года было зарегистрировано 8 266 ипотек.

В Росреестре отметили, что ранее подобное снижение наблюдалось только в 2015 году.