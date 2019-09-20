Симферополь, 20 сентября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Выборы, прошедшие 8 сентября, в Крыму ясно показали, что крымчане позитивно оценивают как итоги первой российской пятилетки, так и в целом работу местной власти. Об этом 20 сентября во время своего выступления перед депутатами Госсовета Крыма заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Как и в 2014 году, мы с вами получили огромный кредит доверия людей. И это накладывает на нас такую же ответственность. Мы обязаны продолжить историческую миссию по модернизации Крыма, начатую после победы Крымской весны. Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего Русского мира. Это задача, которая имеет не только экономическое, но и геополитическое и цивилизационное измерение», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсовета Крыма второго созыва переизбрали Сергея Аксёнова на пост главы республики.