Мюнхен, Германия, 20 сентября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei представила в Мюнхене (Германия) свой новый флагманский смартфон Mate 30. Об этом 19 сентября сообщил портал Android Central.

Алексей Ерёмин ИА Красная Весна Huawei

По мнению издания, устройство могло бы стать «лучшим android-смартфоном» 2019 года, если бы не отсутствие поддержки сервисов Google из-за торговой войны, развернувшейся между Китаем и США. Автор статьи обращает внимание на «чудовищно огромный» модуль камеры на задней панели и другим впечатляющим особенностям смартфона.

Ложкой дегтя является то, что люди, решившие приобрести смартфон, вынуждены будут искать обходные пути для того, чтобы использовать популярные сервисы Google.

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Напомним, модели Mate 30 и Mate 30 Pro оборудованы новым процессором Kirin 990 с поддержкой технологии 5G. В лиейке также присутствует версия смартфона Porsche Design Mate 30 RS.