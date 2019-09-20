Симферополь, 20 сентября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Крыма второго созыва переизбрали Сергея Аксёнова на пост главы республики на второй срок путём открытого голосования, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

Кандидатуру действующего главы РК Сергея Аксёнова единогласно поддержали все депутаты. Кандидатуру депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова поддержали десять депутатов. За руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко проголосовали два парламентария.

«Благодарю крымчан и коллег за оказанную поддержку, в истории нашего полуострова начинается новый этап, модернизация нашего региона будет продолжена», — отметил вновь избранный глава региона после торжественной присяги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам тайного голосования председателем Государственного Совета Республики Крым второго созыва был избран руководитель крымской партийной организации Владимир Константинов.