Симферополь, 20 сентября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В истории российского Крыма начинается новый этап, устранены все инфраструктурные и другие ограничения, которые мешали развитию полуострова. Об этом 20 сентября во время своего выступления перед депутатами Госсовета Крыма заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

«За минувшие пять лет была заложена надёжная основа для реализации огромного потенциала нашего региона во всех сферах. Это результат эффективной работы всех органов власти Крыма и всех крымчан», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение крымского парламента три кандидатуры на пост главы республики: действующего главу Крыма Сергея Аксёнова, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

Об этом: Путин внёс в Госсовет Крыма три кандидатуры на пост главы республики