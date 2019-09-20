Ярославль, 20 сентября, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается реконструкция объекта культурного наследия регионального значения — здания бывшей гостиницы «Царьград». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Сейчас ремонтные работы вышли на этап покраски фасада здания. Главный архитектор работ Елена Богородицкая представила цвет, которым будет выкрашен фасад.

ДООКН по Ярославской области Здание бывшей гостинцы «Царьград»

«Цветовое решение фасадов принято в соответствии с присущим зданию стилем эклектики, а также с учетом первоначального цвета фасада, и в соответствии с действующими нормами и правилами, государственными стандартами на краски и отделочные материалы для ремонтных работ», — пояснил директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

Изначальный цвет здание давно потеряло, краска выцвела, везде копоть и трещины. Как пояснила архитектор, на объекте культурного наследия проведен пробный выкрас, а теперь подрядчик приступил и к полноценным работам.