Пекин, 20 сентября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. 19 сентября агентствомСиньхуа опубликована аналитика, касающаяся прогресса иностранным инвестиций в китайскую экономику за последние сорок лет политических реформ и открытости.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что с самого запуска этой политики в конце 70-х — начале 80-х годов в КНР были принят закон о совместных предприятиях, заложивший основу внешних инвестиций. С 1983 по 1991 годы прямые иностранные инвестиции в КНР выросли с 920 млн до 4,37 млрд долларов. Только в 1992 году, с которого началось строительство в Китае социалистической рыночной экономики, были зарегистрированы 48 тысяч 764 предприятия с иностранными инвестициями. Этот показатель превысил общее их количество за предыдущие 13 лет вместе взятых.

С 1992 по 1997 годы зафиксирован прирост внешних инвестиций с 11 до 45,3 млрд долларов (среднегодовой прирост превысил 32%). После вступления в 2001 году КНР в ВТО в стране стали появляться иностранные предприятия со 100%-ной долей внешнего капитала, а к 2018 году уровень прямых иностранных инвестиций достиг 138,3 млрд долларов, более, чем в 150 раз превысив уровень 1983 года. По состоянию на конец прошлого и начало нынешнего года, в КНР функционирует почти один миллион предприятий с иностранными инвестициями на общую сумму, превышающую 2 трлн долларов из более, чем двух сотен стран и регионов. Сегодня в Китае расположены штаб-квартиры двух тысяч филиалов крупнейших иностранных корпораций и банков, а также центров НИОКР.

Инвестиции из-за рубежа поступают в информационный сектор, финансы, оптовую и розничную торговлю, жилье и общественное питание. По оценкам группы Всемирного банка, только за один год — с 2017 по 2018-й — Китай в рейтинге благоприятных условий ведения бизнеса поднялся с 78-го места в мире на 46-е.

В марте 2019 года сессией ВСНП принят закон об иностранных инвестициях, который вступает в силу 1 января 2020 года. Кроме того, в стране создаются ещё шесть пилотных зон свободной торговли, крупнейшая из которых — в пограничной с Россией провинции Хэйлунцзян.