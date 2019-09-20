Москва, 20 сентября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. 30 сентября состоится открытие выставки, посвящённой 70-летию установления дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой. Участие в этом мероприятии примет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Читайте также: В Китае прошла выставка в честь 70-летия дипломатических отношений с РФ

Дипломат уточнила, что на выставке будут представлены материалы и документы, которые охватывают период с момента образования КНР до наших дней. Посетители выставки смогут познакомиться с процессом становления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами.

Выставка подготовлена историко-документальным департаментом МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявляла, что отношения России и Китая являются образцом партнерства крупных держав, а любые попытки «вбить клин» между двумя странами обречены на провал.

Также по теме: В год 70-летия дипотношений РФ и КНР в Приамурье запустят крупные проекты

Напомним, в сентябре в городе Чанчунь (Китай) состоялась международная выставка искусств, приуроченная к 70-летию установления дипломатических связей между Россией и КНР.