Тула, 20 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Евгений Авилов досрочно сложил полномочия главы администрации Тулы и официально отказался от мандата депутата Тульской городской думы, об этом он сам сообщил на странице в соцсети 20 сентября.

Tula.ru Евгений Авилов

«В ближайшее время в руководстве города произойдут кадровые перемены. Будет новый председатель Тульской городской Думы и новый глава городской администрации. Я написал заявление о сложении полномочий главы администрации города Тулы и об отказе от мандата депутата Тульской городской Думы», — написал Авилов.

«Более 18 лет я отработал в городе — и депутатом, и главой города, и главой администрации. Теперь планирую попробовать себя в новом качестве. Использовать свои знания и опыт для развития экономики и предпринимательства нашего города», — добавил бывший глава администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 16 сентября, на должность первого заместителя главы администрации Тулы был назначен экс-глава регионального минсельхоза Дмитрий Миляев, он же приступил к исполнению обязанностей главы администрации города. Тогда назначение связывали с избранием Авилова депутатом гордумы. Добавим, что накануне полномочия главы Тулы и депутата городской Думы досрочно сложил Юрий Цкипури, в связи с избранием депутатом облдумы.