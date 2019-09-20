Алма-Ата, Казахстан, 20 сентября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Сбой в электроснабжении микрорайонов «Нуркент 1», «Нуркент 2» и «Алмалы» в Алма-Ате произошел по причине повреждения электрического кабеля при проведении земляных работ. Об этом написал пресс-секретарь акима (мэра) Алма-Аты Асет Мукажанов на своей странице в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

По его данным, повреждение кабеля произошло 20 сентября на территории строящегося ресторана. В результате было нарушено электроснабжение — без света остались 5365 физических и 44 юридических лиц. Последствия аварии обещали восстановить к 19:00 (16:00 мск).

Напомним, 19 сентября из-за сильного ветра 6,5 тыс. жителей нескольких населенных пунктов и некоторых микрорайонов Петропавловска остались без света. Последствия повреждений, нанесенных ураганным ветром, продолжили устранять 20 сентября.

Читайте также: Часть жителей Уральска остается без света после урагана