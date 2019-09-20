Москва, 20 сентября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. В Москве состоится масштабный Фестиваль компьютерного спорта. На нём пройдут игры Первенства Москвы по компьютерному спорту по дисциплинам FIFA'20, Starcraft II и Hearthstone, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФКС Москвы 20 сентября.

Пресс-служба ФКС Москвы Логотип «Первенства Москвы»

Пресс-служба ФКС Москвы Логотип «Первенства Москвы»

В рамках Фестиваля также пройдут турниры по дисциплинам: RaceRoom, Pro Evolution Soccer 2020, Quake Champions, Dota Underlords и женский турнир по FIFA. Принять в них участие могут все желающие геймеры. Призовой фонд — 200 тыс. рублей.

Команды Москвы и Ижевска также сразятся на «Кубке вызова» по дисциплинам: Dota 2, Hearthstone и CS: GO. Фестиваль компьютерного спорта состоится 28 сентября 2019 года в интерактивно-развлекательном комплексе Cyberspace. Организаторы сообщают, что помимо киберспортивных соревнований, на нём пройдёт конкурс косплея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минске (Белоруссия) 15 сентября 2019 года прошёл «Клановый суперкубок» по игре World of Tanks. Победителем на нём стала сборная из России [MERCY] МОНИК.