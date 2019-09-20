Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил представителей в комиссию для конкурса на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Donland.ru Василий Голубев

В комиссию включены региональные чиновники: заместитель министра здравоохранения Станислав Беседовский, заместитель губернатора Василий Рудой, заместитель начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления регионального правительства Дмитрий Сивак, директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова и заместитель министра общего и профессионального образования Андрей Фатеев.

Уточняется, что конкурс на замещение должности главы администрации Ростова-на-Дону состоится 11 октября.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время известно о двух кандидатах на пост главы администрации Ростова-на-Дону. Член ЛДПР Александр Коваленко ируководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов заявили о своём намерении бороться за руководящий пост.

Напомним, бывший ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв досрочно сложил полномочия в конце апреля текущего года.