Санкт-Петербург, 20 сентября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области в выходные, 21−22 сентября, ожидают мокрый снег и заморозки в ночные часы. В связи с этим дорожники региона готовятся отреагировать на ухудшение погодных условий и призывают водителей к осторожности на трассах.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка на дороге

«Во всех районах Ленинградской области готова выйти спецтехника, на базах дорожных служб созданы запасы противогололедных реагентов», — сообщили 20 сентября в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, дорожники Ленинградской области открыли круглосуточную «горячую линию» ( 8 812 251-42-84 ), на которую можно сообщить о проблемах на дорогах в связи с резким похолоданием.

«Обращения будут своевременно передаваться подрядным организациям, обслуживающим региональные дороги», — пообещали власти.

В свою очередь, ГКУ «Ленавтодор» просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

По данным Гидрометцентра, в Ленобласти в ночные и утренние часы 20−21 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1…−3 гр. Температура воздуха ночью 0…+5 гр., днем +4…+9 гр., на западе местами до +12 градусов.