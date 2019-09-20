Дорожники Ленобласти готовятся к снегу и заморозкам
Санкт-Петербург, 20 сентября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области в выходные, 21−22 сентября, ожидают мокрый снег и заморозки в ночные часы. В связи с этим дорожники региона готовятся отреагировать на ухудшение погодных условий и призывают водителей к осторожности на трассах.
«Во всех районах Ленинградской области готова выйти спецтехника, на базах дорожных служб созданы запасы противогололедных реагентов», — сообщили 20 сентября в пресс-службе областного правительства.
Кроме того, дорожники Ленинградской области открыли круглосуточную «горячую линию» (
«Обращения будут своевременно передаваться подрядным организациям, обслуживающим региональные дороги», — пообещали власти.
В свою очередь, ГКУ «Ленавтодор» просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
По данным Гидрометцентра, в Ленобласти в ночные и утренние часы 20−21 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1…−3 гр. Температура воздуха ночью 0…+5 гр., днем +4…+9 гр., на западе местами до +12 градусов.