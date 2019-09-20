Москва, 20 сентября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В России за счёт реализации программы «Здоровье удалось резко снизить заболеваемость острыми формами гепатита В, сообщили в Минздраве РФ.

Ramstein.af.mil Вакцина от гепатита

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Добиться снижения заболеваемости удалось за счет вакцинации. В настоящее время в стране вакцинированы от гепатита более 100 млн. человек. По данным Росстата на 1 января 2019 года численность населения России составляла 146 млн 780 тыс. 720 человек.

Медики отмечают, что наиболее опасными являются вирусные гепатиты В и С. Последствия этих инфекций приводят к циррозу печени.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, число заражённых гепатитом В и С в мире превышает 325 миллионов человек.

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