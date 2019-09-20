Вашингтон, 20 сентября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Список возможных целей для удара по Ирану, который якобы стоит за атакой на саудовские нефтяные предприятия, представит 20 сентября президенту США Дональду Трампу американское минобороны. Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Собеседники агентства рассказали, что представители Пентагона выступят совещании Совета национальной безопасности в Белом доме. Они расскажут о вариантах ответа на события в Саудовской Аравии, где были атакованы дронами объекты Saudi Aramco.

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Речь пойдет о списке целей в Иране, которые могут быть атакованы с воздуха. При этом в Пентагоне укажут главе государства на то, что «военные действия в отношении Тегерана» чреваты полномасштабной войной.

Как сообщало ИА REGNUM, Власти США считают Иран причастным к нападению на саудовские нефтяные предприятия. Российский МИД призывает к подробному расследованию инцидента, Франция отказалась обвинять какую-либо сторону без предоставления доказательств.

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