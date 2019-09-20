Барнаул, 20 сентября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. На Мемориале Славы в Барнауле сегодня, 20 сентября, состоялось волнительное для многих событие. Трое алтайских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на полях сражений в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, «вернулись» на Родину. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева, останки красноармейцев Голованова Сергея Григорьевича, Дубовец (тс)кого Григория Марковича, Кипреева Ивана Васильевича, доставленные на Алтай участниками поисковых отрядов, были переданы родственникам для дальнейшего захоронения на малой родине.

КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Фото из архива. Поисковое движение. Алтайский край

«Голованов Сергей Григорьевич 1904 года рождения, уроженец с. Ануйская ферма Солонешенского района Алтайского края. Призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1941 году Солонешенским РВК. По данным Центрального архива Министерства обороны, с февраля 1942 года считался пропавшим без вести. Его останки были обнаружены 19 августа 2019 года бойцами сводного поискового отряда из Мордовии при проведении поисковых работ в рамках международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин». Личность солдата установлена благодаря информации из солдатского медальона», — пояснили алтайские поисковики.

В ходе поисков родственников выяснилось, что в настоящее время в п. Ануйский Солонешенского района Алтайского края проживает внучка красноармейца — Зинаида Прибыткова, а также другие многочисленные родственники — в Советском районе Алтайского края и Бийске. Известно, что на семейном совете родные и близкие бойца приняли решение о захоронении его останков на кладбище п. Ануйский.

КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Передача поисковикам Алтайского края останков Голованова С. Г

«Около 78 лет ничего не было известно о судьбе Дубовец (тс)кого Григория Марковича 1904 год рождения, уроженца с. Голубцово Краюшкинского (ныне Заринского) района Алтайского края, призванного в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1941 году Краюшкинским РВК. В мае 2019 года в Пряжинском районе Карелии при проведении поисковых работ поисковиками Карельского регионального общественного фонда «Эстафета поколений» были подняты останки бойца Красной Армии. При солдате находился солдатский медальон, благодаря информации из которого удалось установить, что останки принадлежат алтайскому воину Дубовец (тс)кому Григорию Марковичу», — отмечают алтайские поисковики.

КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Передача поисковикам Алтайского края останков и личных вещей Дубовец(тс)кого Г. М

Они выяснили, что в Новоалтайске проживают внучка солдата Екатерина Тимакова (Дубовецкая) и племянница Евдокия Дубовецкая, а в посёлке Боровиха Первомайского района Алтайского края — внучка красноармейца Любовь Притчина (Дубовецкая). Их героический предок будет похоронен в Новоалтайске.

КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Передача поисковикам Алтайского края останков и личных вещей Дубовец(тс)кого Г. М

«С сентября 1943 года считался пропавшим без вести и красноармеец Кипреев Иван Васильевич 1923 года рождения, уроженец с. Акутиха Быстроистокского района Алтайского края. В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии он был призван Быстроистокским РВК 27 сентября 1941 года. Останки солдата обнаружены Вологодским объединением поисковиков при проведении поисковых работ в районе села Ошта Вытегорского района Вологодской области в мае 2019 года. Имя бойца установлено благодаря информации из бланка солдатского медальона», — пояснили алтайские поисковики.

КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Кипреев Иван Васильевич

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек. Не вернулись 283 тысячи алтайских солдат. К весне 1945 года не было в живых каждого второго.

В Алтайском крае работает девять поисковых отрядов, которые выезжают на места сражений Отечественной войны. Они неоднократно побывали в тех регионах, где воевали алтайские дивизии. Это преимущественно Смоленская, Тверская, Калужская и Ленинградская области, Карелия и Крым. Только в 2018 году благодаря деятельности поисковых отрядов страны удалось восстановить 19 имен алтайских воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 19 семей получили известие, что их родной солдат не пропал без вести, а героически погиб, защищая Родину. Восемь солдат были захоронены на своей малой родине в различных районах Алтайского края.

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