Щербиновский район, Краснодарский край, 20 сентября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Правильному снижению веса будет посвящён День здоровья в Краснодарском крае — 21 сентября специалисты проведут приём всех желающих в Щербиновском районе, на базе поликлиники в станицы Щербиновской. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Николай Шлейн. Утренняя зарядка. 1947

Как пояснили в краевом минздраве, приём будут вести кардиолог, терапевт, психолог, психиатр, эндокринолог, другие специалисты.

«В программу также включены лекции врача отделения медицинской профилактики о правильном питании, и каждые 30 минут специалисты будут проводить лечебную физкультуру», — сообщили в ведомстве.

Всем желающим предложат пройти диагностические исследования, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, измерить артериальное давление, проверить показатели роста и веса, а также пройти флюорографию, ЭКГ, УЗИ. Акция состоится в рамках региональных проектов (в рамках нацпроекта «Здравоохранение»).