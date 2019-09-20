Москва, 20 сентября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Москва поднялась на 17 пунктов (с 88-го на 71-е) в Глобальном индексе финансовых центров, сообщается на сайте британской аналитической компании Z/Yen Group.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Рейтинг, в который вошли 104 мегаполиса, публикуется два раза в год и учитывает бизнес-обстановку, финансы, инфраструктуру, а также человеческий капитал и репутацию.

Так, первое место занял Нью-Йорк (790 баллов), далее идут Лондон (773 балла), Гонконг (771 балл), Сингапур (762 балла) и Шанхай (761 балл). Замыкают рейтинг Тяньцзинь (528 баллов), Нанкин (507 баллов) и Ханчжоу (459 баллов).

Столица России заняла 71-е место (610 баллов), Санкт-Петербург опустился на шесть строчек, заняв 79-е место (602 балла).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга и четырех российских регионов до уровня «BBВ». Кроме того, ксперты оценили самостоятельную кредитоспособность Москвы как «а+», Санкт-Петербурга и ЯНАО как «а», Татарии, Башкирии и Челябинской области как «а-».

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