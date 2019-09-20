Москва, 20 сентября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Проект резолюции в Совете Безопасности ООН по прекращению боевых действий в Идлибе угрожал лишить сирийскую армию права на ответные действия против террористов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«За всем этим читалось намерение использовать гуманитарные аспекты в политических целях, просто затвердить разделительные линии в суверенной Сирии, а также оградить экстремистов от полного разгрома, обособив их на северо-западе Сирии», — заявила Захарова.

Проект закладывал основу для беспочвенных сирийских властей и российских военных в нарушении международного гуманитарного права и грозил дальнейшими мерами в случае прекращения огня.

«То есть фактически лишал возможности наносить ответные удары на участившиеся вылазки террористов, включая их обстрелы гражданских объектов и российской авиабазы в Хмеймиме», — указала она.

19 сентября в ходе заседания Совета Безопасности ООН делегации Бельгии, Кувейта и Германии под давлением США поставили на голосование проект резолюции, предусматривающий запрет на любые военные операции в Идлибской зоне эскалации в Сирии. Россия и Китай наложили вето на данный проект резолюции.